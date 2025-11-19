Российское генконсульство в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря

Генеральное консульство России в Гданьске должно прекратить работу к 23 декабря. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

"В качестве реакции на якобы причастность России к актам саботажа в Польше нам предписано закрыть наше последнее генконсульство в Польше, в Гданьске к 23 декабря этого года. Все сотрудники должны покинуть к этой дате территорию Польши", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

"Теперь у нас остается лишь одна консульская точка в Польше - это консульский отдел посольства. Нагрузка, безусловно, существенно возрастет, так как придется обслуживать всю территорию Польши. Как говорится, не привыкать. Но, я думаю, с нашей стороны последуют ответные действия. У поляков тоже осталось одно генконсульство - в Иркутске. Полагаю, что его судьба предрешена", - указал дипломат.

Ранее в среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о своем решении закрыть последнее работающее в стране российское генконсульство в Гданьске.