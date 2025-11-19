Успехи Вооруженных сил России на фронте представляются лучшим катализатором неизбежной гибели киевского режима. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По его словам, "образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт". Вместе с тем политик обратил внимание, что во властях Украины уже наблюдается "газовая гангрена" и бандеровскому режиму придется "совершить самоампутацию".

"Впрочем, если этого окажется недостаточно, гнилостное разложение продолжится - и тогда смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога... И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших вооруженных сил", - указал он.

Медведев также отметил, что "абсцесс" украинской власти протекает быстрее, чем казалось, и если не будет совершена самоампутация - Киев ждет кровавая гибель.