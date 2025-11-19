Иран считает, что переговоры с США по ядерной программе не имеют смысла

Власти Ирана полагают, что диалог с США по ядерной программе исламской республики не имеет смысла. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи при общении с журналистами.

"Переговоры с партнером, который не признает двусторонний характер переговоров, который гордится своим военным вторжением в Иран и убийством иранских детей и явно стремится навязать свои требования, не имеют логического обоснования", - указал он.

Багаи также отметил, что "в настоящее время никаких переговорных процессов между Тегераном и Вашингтоном не ведется".

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с Вашингтоном не отвечает национальным интересам исламской республики.