Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
18 ноября 2025 / 18:33
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
18 ноября 2025 / 18:05
/ Дальнее зарубежье / Политика / Иран после санкций / Трамп 2.0

Политика
Политика
Иран считает, что переговоры с США по ядерной программе не имеют смысла
19 ноября 2025 / 16:57
Иран считает, что переговоры с США по ядерной программе не имеют смысла
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Власти Ирана полагают, что диалог с США по ядерной программе исламской республики не имеет смысла. Об этом заявил представитель иранского МИД Эсмаил Багаи при общении с журналистами.

"Переговоры с партнером, который не признает двусторонний характер переговоров, который гордится своим военным вторжением в Иран и убийством иранских детей и явно стремится навязать свои требования, не имеют логического обоснования", - указал он.

Багаи также отметил, что "в настоящее время никаких переговорных процессов между Тегераном и Вашингтоном не ведется".

В 2025 году пять раундов переговоров Ирана с США по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против исламской республики и ударов американских ВС по иранским ядерным объектам. 23 сентября лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что проведение переговоров с Вашингтоном не отвечает национальным интересам исламской республики. 

Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Макрон устроил показуху с истребителями для Киева - политолог
Политолог Багдасаров: американский план по Газе – меньшее из зол
