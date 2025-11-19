Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Володин заверил, что никто не собирается повышать пенсионный возраст в России
19 ноября 2025 / 17:16
Володин заверил, что никто не собирается повышать пенсионный возраст в России
© Марат Абулхатин/ ТАСС

Пенсионный возраст в России повышаться не будет. На этом акцентировал внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

Он обратил внимание, как СМИ исказили высказывания депутата Светланы Бессараб про увеличение размера пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.

"Никто возраст выхода на пенсию не планирует повышать. Более того, это разговор больше о выгодах того, что ты продолжаешь работать. Но взяли, перефразировали - как у нас бывает, вот сейчас я говорю, вырвут что-то из контекста, а потом объясняйся", - указал парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ("Единая Россия") в беседе с ТАСС заявила, что пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, так как он может остаться работать и увеличить свои пенсионные накопления. При отсрочке выхода на пенсию на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты гражданина будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть - в 2,11 раза.

Вместе с тем депутат отметила, что весь этот период гражданин будет получать только зарплату и не будет получать пенсию, поэтому каждый сам решает, как ему более выгодно.

Позднее ряд СМИ неверно интерпретировал слова Бессараб, приписав ей якобы призыв к увеличению возраста выхода на пенсию.

