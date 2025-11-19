В Германии часть украинцев лишат гражданских пособий

Правительство Германии приняло поправки, предусматривающие лишение украинских беженцев, прибывших в страну после 1 апреля текущего года, так называемых гражданских пособий ("бюргергельд"), передает агентство DPA.

Уточняется, что они будут получать помощь, как и прочие просители убежища, то есть в денежном выражении меньше, чем сейчас.

Проект закона в соответствии с коалиционным договором внесла на рассмотрение кабмина министр труда и социальных дел Бербель Бас (СДПГ). На одного человека "бюргергельд" составляет до €563, за подростков в возрасте от 15 до 18 лет переводится €471. Государство также оплачивает жилье, отопление и другие расходы. При этом базовая материальная помощь беженцу составляет €441 в месяц.

"Так, они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам", - указали в Минтруде.

Целью соответствующей инициативы является ускорение интеграции украинских граждан на рынке труда. На сегодняшний день в Германии находятся порядка 1,1 млн украинцев. При этом относительно небольшое число из них по сравнению с другими европейскими странами нашли работу - около 35%. В Польше таких около 70%, в Чехии - примерно 60%.