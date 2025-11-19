Единые учебники по русскому и литературе появятся в школах с 1 сентября 2027 года

В школах России с 1 сентября 2027 года появятся новые единые учебники для 5-7-х классов и 10-11-х классов по русскому языку и литературе. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе расширенного заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

"Мы рассчитываем, что с 1 сентября 2027 года учебники по русскому языку и литературе поступят в школы", - отметил он.

Кравцов сообщил о планах апробировать учебники и провести повышение квалификации учителей. Он также выразил уверенность, что в рамках школьной программы нужно больше времени уделять отечественной литературе.