19 ноября 2025 / 20:59
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
19 ноября 2025 / 20:13
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Общество
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на высоту 5,7 км
19 ноября 2025 / 17:59
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на высоту 5,7 км
© AP Photo/ Slamet Riyadi/ТАСС

На территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Об этом информировали в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Сообщается, что пепел достиг высоты 2 тыс. м над кратером вулкана, или 5 676 м над уровнем моря. При этом пепел распространяется в северном и северо-западном направлениях. В ведомстве призвали население близлежащих районов не приближаться к кратеру в радиусе 2,5 км ввиду риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Всего в Индонезии насчитывается свыше 500 вулканов, из них действующих - порядка 130. 

