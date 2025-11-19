Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на высоту 5,7 км

На территории провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. Об этом информировали в Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии.

Сообщается, что пепел достиг высоты 2 тыс. м над кратером вулкана, или 5 676 м над уровнем моря. При этом пепел распространяется в северном и северо-западном направлениях. В ведомстве призвали население близлежащих районов не приближаться к кратеру в радиусе 2,5 км ввиду риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява. Всего в Индонезии насчитывается свыше 500 вулканов, из них действующих - порядка 130.