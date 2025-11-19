Лут: объем животноводства в России в 2025 году вырастет примерно на 2,5%

Рост объема производства животноводческой продукции в России по итогам текущего года составит примерно 2,5%. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на площадке Международной выставки "Югагро" в Краснодаре.

"Мы с вами всегда производим больше, чем потребляем. Наше потребление по 2024 году составило 86 млн тонн зерновых, оно демонстрирует рост, поскольку животноводство ежегодно растет. В 2025 году в организованном секторе животноводства мы должны вырасти где-то на 2,5-2,6% по России. Животноводство потребляет всю растениеводческую продукцию, поэтому внутренний рост потребления тоже будет, но не такой большой", - указала Лут.

Во вторник в Краснодаре открылась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В этом году в мероприятии участвуют свыше 600 компаний из 14 стран, в числе которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. Выставка будет проходить в течение четырех дней.