19 ноября 2025 / 20:59
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
19 ноября 2025 / 20:13
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Экономика
Лут: объем животноводства в России в 2025 году вырастет примерно на 2,5%
19 ноября 2025 / 18:15
Лут: объем животноводства в России в 2025 году вырастет примерно на 2,5%
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Рост объема производства животноводческой продукции в России по итогам текущего года составит примерно 2,5%. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут, выступая на площадке Международной выставки "Югагро" в Краснодаре.

"Мы с вами всегда производим больше, чем потребляем. Наше потребление по 2024 году составило 86 млн тонн зерновых, оно демонстрирует рост, поскольку животноводство ежегодно растет. В 2025 году в организованном секторе животноводства мы должны вырасти где-то на 2,5-2,6% по России. Животноводство потребляет всю растениеводческую продукцию, поэтому внутренний рост потребления тоже будет, но не такой большой", - указала Лут.

Во вторник в Краснодаре открылась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В этом году в мероприятии участвуют свыше 600 компаний из 14 стран, в числе которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия. Выставка будет проходить в течение четырех дней. 

