Российский рынок акций демонстрировал рост более чем на 4%

Российский рынок акций 19 ноября рос более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:15 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 4,17%, поднимаясь до 2 669,85 и 1 037,65 пункта соответственно.

К 17:00 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 660,76 пункта (+3,81%). Индекс РТС также прибавлял 3,81% и торговался на уровне 1 034,11 пункта.

Ранее в среду индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии поднялся выше 2 600 пунктов впервые с 10 ноября текущего года.