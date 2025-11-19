Российский рынок акций демонстрировал рост более чем на 4%

Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций 19 ноября рос более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
По состоянию на 16:15 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 4,17%, поднимаясь до 2 669,85 и 1 037,65 пункта соответственно.
К 17:00 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 660,76 пункта (+3,81%). Индекс РТС также прибавлял 3,81% и торговался на уровне 1 034,11 пункта.
Ранее в среду индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии поднялся выше 2 600 пунктов впервые с 10 ноября текущего года.