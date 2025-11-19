Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
19 ноября 2025 / 20:59
КОТИРОВКИ
USD
19/11
81.0547
EUR
19/11
93.9295
Новости часа
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
Москва
19 ноября 2025 / 20:59
Котировки
USD
19/11
81.0547
0.0000
EUR
19/11
93.9295
0.0000
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
19 ноября 2025 / 20:13
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
19 ноября 2025 / 13:52
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Экономика / Бизнес и финансы / Политика и религия
Экономика
Российский рынок акций демонстрировал рост более чем на 4%
19 ноября 2025 / 18:31
Российский рынок акций демонстрировал рост более чем на 4%
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций 19 ноября рос более чем на 4%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:15 мск, индексы Мосбиржи и РТС демонстрировали рост на 4,17%, поднимаясь до 2 669,85 и 1 037,65 пункта соответственно.

К 17:00 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и составлял 2 660,76 пункта (+3,81%). Индекс РТС также прибавлял 3,81% и торговался на уровне 1 034,11 пункта.

Ранее в среду индекс Мосбиржи в ходе основной торговой сессии поднялся выше 2 600 пунктов впервые с 10 ноября текущего года. 

Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Песков: РФ и США не обсуждают новаций в украинском урегулировании
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
19:15
Глава МИД Польши считает, что президент готовит страну к выходу из ЕС
18:58
ВОЗ: каждый год 1,4 млн человек умирают из-за плохой санитарии
18:44
Захарова сообщила, что Россия предложила США возобновить прямые рейсы
18:31
Российский рынок акций демонстрировал рост более чем на 4%
18:15
Лут: объем животноводства в России в 2025 году вырастет примерно на 2,5%
17:59
Вулкан Семеру в Индонезии выбросил пепел на высоту 5,7 км
17:45
Единые учебники по русскому и литературе появятся в школах с 1 сентября 2027 года
17:28
В Германии часть украинцев лишат гражданских пособий
17:16
Володин заверил, что никто не собирается повышать пенсионный возраст в России
16:57
Медведев считает неизбежной "смерть киевского неонацистского режима"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения