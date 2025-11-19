Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение, однако ответа американской стороны нет. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках медиафорума международного Клуба народного единства на площадке ТАСС.
"Что касается того, как будет летаться, с этим вопросом точно к Соединенным Штатам. Потому что мы сделали предложение о возобновлении прямого авиасообщения, которое, напомню, занимало 9 часов полета из Москвы в Нью-Йорк или Вашингтон. Никакого ответа нет до сих пор", - указала она.