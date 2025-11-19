США расширяют свое влияние на Ближнем Востоке – арабист Долгов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника Вашингтона вне НАТО, а также подписали с королевством стратегическое соглашение в сфере обороны.

Я рад сообщить вам, что мы выводим наше сотрудничество в военной сфере на новый уровень, официально включая Саудовскую Аравию в число основных союзников вне НАТО", - отметил американский лидер, выступая на ужине в Белом доме по случаю визита в Вашингтон наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. "Это очень важно для них, - добавил Трамп, говоря о властях королевства. - Я сообщаю вам об этом сейчас, поскольку я хотел сохранить этот небольшой секрет до сегодняшнего вечера".

Включение других стран в число основных союзников Вашингтона вне НАТО облегчает для США сотрудничество в военной сфере с ними. Этот статус не предусматривает обязательств по взаимной обороне.

Белый дом ранее заявил, что США планируют продать Саудовской Аравии значительные объемы вооружений, включая истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, а также около 300 танков.

Трамп считает, что закупки американского оружия и военной техники позволят Саудовской Аравии превратиться в ключевой фактор обеспечения стабильности на Ближнем Востоке.

"Как мы объявили в мае, Саудовская Аравия берет на себя огромное обязательство укрепить свой оборонный потенциал за счет крупнейшей в истории закупки вооружений, американской военной техники <...> на сумму почти $142 млрд. <...> Это укрепит безопасность обеих наших стран, а также сцементирует роль королевства как ключевого фактора стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - заявил глава вашингтонской администрации.

"Саудовская Аравия никогда не была в большей безопасности, чем в настоящее время", - полагает Трамп. "У вас [прежде] всегда над головой нависала небольшая туча. А иногда и очень большая. Теперь этой тучи нет, и мы хотим, чтобы ситуация оставалась такой", - сказал американский лидер, обращаясь к наследному принцу.

Кроме того, как сообщил глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер Саудовская Аравия и Соединенные Штаты в ходе визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в Вашингтон намерены заключить меморандумы по сотрудничеству в энергетике на сумму $30 млрд.

По словам Нассера, Saudi Aramco продолжает расширять инвестиционный портфель в США, а венчурное подразделение компании вложило в американскую экономику $1,5 млрд.

Наследный принц Саудовской Аравии находится в США с рабочим визитом. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября он заявил, что королевство намерено увеличить объем инвестиций в американскую экономику с $600 млрд до $1 трлн.

Старший научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов отмечает, что «новое оборонное соглашение между Саудовской Аравией и США - это продолжение ранее заключенных соглашений. И это действительно усиление активности США на Ближнем Востоке. Это мы наблюдаем в отношении кризиса в секторе Газа и в действиях в поддержку Израиля, на сирийском направлении, и на Ближнем Востоке как таковом. Это говорит о том, что Трамп продолжает свою политику активного продвижения американских интересов во всех стратегически важных регионах мира. И эта политика приносит свои плоды. Кроме того, это решает и внутренние задачи Трампа, где ситуация не в его пользу. Но другое дело, что такая политика направлена только на интересы США. Это мы видим по ситуации в секторе Газа, например. Соглашения заключены в интересах Израиля, но, насколько это будет содействовать действительно мирному процессу, это другой вопрос. И Саудовская Аравия, также заключая этот пакт с США, идет в русле политики США, поскольку оборонительные соглашения между США и странами Персидского залива имеют антииранскую направленность. Но необходимо понять, насколько это в интересах региона в целом».

Эксперт подчеркивает, что «США давно пытаются навязать странам региона т.н. «соглашения Авраама», то есть восстановление отношений с Израилем. С другой стороны, участники этих соглашений также становятся противниками Ирана».