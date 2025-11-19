ВОЗ: каждый год 1,4 млн человек умирают из-за плохой санитарии

Отсутствие надлежащего доступа жителей к санитарии, гигиене и чистой воде каждый год уносит 1,4 млн жизней. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи с отмечаемым 19 ноября Всемирным днем туалета.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ВОЗ, "безопасная санитария имеет основополагающее значение для здоровья и достоинства человека". "В каждом сообществе туалет защищает людей от болезней и оберегает окружающую среду", - подчеркивает организация. "Тем не менее на сегодняшний день 3,4 млрд человек не имеют безопасного туалета. Ежегодно 1,4 млн человек умирают из-за недостаточного доступа к воде, санитарии и гигиене", - обращает внимание ВОЗ.

Отмечается, что изменение климата "усугубляет проблему". По данным организации, наводнения и засухи повреждают системы санитарии и загрязняют источники воды, подвергая "наиболее уязвимых людей наибольшему риску". Обеспечение доступности туалетов для всех, включая людей с ограниченными возможностями, - это "не только разумная политика", но и "моральная обязанность", сказано в заявлении.

ВОЗ призвала государства "инвестировать в туалеты, соответствующие требованиям будущего", и гарантировать, чтобы "каждый человек мог рассчитывать на безопасную санитарию".

В 2013 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета и призвала все страны стремиться к улучшению санитарии.