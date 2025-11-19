Глава МИД Польши считает, что президент готовит страну к выходу из ЕС

Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025
Глава МИД Польши Радослав Сикорский высказал мнение, что польский президент Кароль Навроцкий готовится к выходу страны из Европейского союза, пишет газета Rzeczpospolita.

"Намекая на то, что евроинтеграция - это заговор против Польши, вы не помогаете ни Евросоюзу, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из ЕС, для Polexit (аналогично Brexit, выходу Великобритании из ЕС)", - приводит издание слова министра, адресованные Навроцкому.

Сикорский считает, что критиковать ЕС можно, но критика бывает двух видов: одна направлена на улучшение, а другая - на дискредитацию и разрушение.

Вместе с тем он предупредил о последствиях возможного выхода Польши из состава сообщества. Глава МИД обратил внимание, что на государства ЕС приходится 75% польского экспорта. В случае, если Польша покинет объединение, страна может лишиться финансирования из его структурных фондов и помощи, направленной на оборонную промышленность, подчеркнул он.

