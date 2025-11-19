Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025 / 20:44
19 ноября 2025 / 20:13
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44

Противодействие коррупции на Украине является обязательным пунктом для страны в ее стремлении вступить в Евросоюз, о чем Зеленскому говорилось "уже два раза". Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

В то же время в ходе мероприятия, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ, Мерц напомнил, что в следующем году Берлин повысит на €3 млрд помощь Киеву. "В ответ мы ожидаем, что Украина останется надежным партнером, а это в действительности означает нещадные действия против коррупции", - отметил Мерц.

Не повлиял нынешний коррупционный скандал и на выделение помощи Украине со стороны   других стран ЕС.

Коррупционный скандал, получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт", - по имени бизнесмена Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, - разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". По информации следствия, в коррупционной схеме оказались замешаны бывшие и действующие члены украинского кабмина. Самого Миндича - совладельца компании "Квартал 95" - в украинских СМИ называли "кошельком Зеленского".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. Обвинения предъявлены восьми фигурантам, среди которых бывший вице-премьер Алексей Чернышов, также входящий в ближайшее окружение Зеленского. Обыски прошли у Германа Галущенко, который на тот момент возглавлял Минюст, а во время расследуемых событий - Минэнерго. Сам Миндич за несколько часов до этого выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.

Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Доцент Департамента международных отношений ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что «несмотря на то, что коррупционный скандал на Украине разрастается, это никак не сказалось на поддержке Зеленского Западом. Да, есть некие сложности для Украины потому, что западные СМИ относятся к этой ситуации очень трепетно, как и к самой теме, что деньги утекают в руки мошенников под прикрытием российской угрозы. Но на самом деле основные спонсоры или молчат и никак не реагируют, как американская сторона, или, как ЕС, просто продолжают решать финансовые проблемы Киева. А с чем это связано, они знают. У них есть свои информационные системы, есть разведка, и конечно они знают о том, что огромная часть денег, которая поступает, просто расхищается, и было бы странно не знать эту систему, где в основе украинской независимости лежит коррупция. Не Конституция, а коррупция. Но я подозреваю, что в данных системах хищения денег участвуют и сами спонсоры. То есть часть денег уходит на Украину официально, а потом неофициально возвращается в карманы тех же лидеров ЕС».

Эксперт обращает внимание на то, что «страна коррупционна насквозь, и это тот случай, когда одни уже наворовали, а теперь воруют другие. Тот же Порошенко пришел на пост президента с одними деньгами, а ушел миллиардером.  Поэтому искать не замешанных в коррупции там совершенно бесполезно и никакого оздоровления в коррупционном плане ждать не следует. Просто постепенно это все войдет в обычное русло и закончится. Но я думаю, что никакого свержения Зеленского или его ухода в отставку не будет».           

