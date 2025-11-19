Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
19 ноября 2025 / 20:44
19 ноября 2025 / 20:13
19 ноября 2025 / 13:52
Технологии
Президент РФ призвал не останавливаться, развивая ИИ
19 ноября 2025 / 19:29
Президент РФ призвал не останавливаться, развивая ИИ
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин, выступая на конференции Сбера AI Journey, призвал развивать технологии искусственного интеллекта, чтобы соответствовать скорости и масштабу происходящих изменений.

"Здесь важно не только оценить саму ценность того, чем мы занимаемся, но и нужно безостановочно двигаться вперед, добившись определенного результата, не останавливаться, а выводить нашу совместную работу на качественно новый уровень, чтобы соответствовать скорости и грандиозному масштабу перемен", - отметил глава государства.

Путин сообщил, что глава Сбера Герман Греф устроил для него почти трехчасовое путешествие в мир ИИ и извинился за то, что из-за этого начало пленарной сессии конференции немного сдвинулось. "Но я в любом случае очень рад приветствовать всех участников конференции, которые собрались здесь, в штаб-квартире Сбера, а также большую аудиторию граждан из разных стран, которые, думаю, к нам присоединяются в онлайн-режиме", - указал российский лидер.

Он также заявил, что намерен поделиться с участниками тем, чем занимается Россия, и рассказать о новых шагах страны по созданию и применению передовых технологий, в том числе в рамках международного взаимодействия. 

