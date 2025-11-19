Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
© Алексей Коновалов/ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение на фронте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов при общении с журналистами.
"Реальное положение дел на фронте аховое. Они повсеместно терпят поражение. Заканчивается купянская эпопея, близится конец покровской кампании. И они пытаются хоть как-то продемонстрировать своим западным кураторам, что они еще что-то могут. Они ничего не могут, кроме как воевать с мирными жителями и отлавливать условных добровольцев на улицах обезлюдевших украинских городов", - указал Картаполов.
По его словам, российским войскам необходимо "разгромить эту банду и выполнить задачи специальной военной операции".