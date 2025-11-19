Путин заявил, что Россия намерена построить 38 атомных энергоблоков

Россия в ближайшие два десятка лет планирует построить 38 атомных объектов совокупной мощностью практически равной имеющейся сегодня атомной генерации. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе конференции AI Journey.

"Что касается перспективных планов, то менее чем за два десятилетия - в первую очередь, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке - планируем построить 38 атомных энергоблоков. Их суммарная мощность будет практически равна мощности всей действующей сейчас атомной генерации", - отметил он.

Путин убежден, что растущий потенциал отечественной атомной энергетики позволит РФ последовательно расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.