Президент РФ поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и регионам подготовить национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ), отметив, что это необходимо для достижения экономических целей.

"В национальной стратегии развития ИИ поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен составить более 11 трлн рублей. Я прошу правительство и руководителей регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов", - сказал глава государства, выступая на конференции AI Journey.