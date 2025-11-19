Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и регионам подготовить национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта (ИИ), отметив, что это необходимо для достижения экономических целей.
"В национальной стратегии развития ИИ поставлена цель: совокупный вклад этой важнейшей технологии в ВВП страны к 2030 году должен составить более 11 трлн рублей. Я прошу правительство и руководителей регионов сформировать национальный план внедрения генеративного искусственного интеллекта на уровне всей страны, а также в разрезе отраслей и субъектов", - сказал глава государства, выступая на конференции AI Journey.