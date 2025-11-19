Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности жизни

Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности человеческой жизни, ставя перед собой цели в этом направлении. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

"Когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Затем средний возраст в некоторых странах стал увеличиваться. 35, 45, 50 лет - это тоже нормально. Сейчас в отдельных странах уже 80, и мы стремимся к этому", - указал он.

"Мы даже ставим перед собой определенные цели в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем", - добавил глава государства.