Общество
Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности жизни
19 ноября 2025 / 20:32
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности человеческой жизни, ставя перед собой цели в этом направлении. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
"Когда-то человек жил 20, 30, 35 лет, и это считалось нормальным. Затем средний возраст в некоторых странах стал увеличиваться. 35, 45, 50 лет - это тоже нормально. Сейчас в отдельных странах уже 80, и мы стремимся к этому", - указал он.
"Мы даже ставим перед собой определенные цели в увеличении средней продолжительности жизни. И все правильно делаем", - добавил глава государства.