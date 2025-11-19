Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
© Чип Сомодевилла/Getty Images/ТАСС
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф руководит с американской стороны разработкой нового мирного плана с Россией по прекращению конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники передает телекомпания CNN.
Отмечается, что переговоры активизировались на этой неделе. Тем временем в Киев прибыла высокопоставленная делегация Пентагона во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. Миссия, направленная по распоряжению президента США Дональда Трампа, призвана обсудить ситуацию на поле боя, потребности в вооружении, а также мирные инициативы с Владимиром Зеленским.
Согласно данным портала Axios, нынешний проект плана между США и РФ состоит из 28 пунктов, в том числе гарантии безопасности для Украины и Европы.