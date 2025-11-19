Путин рассказал, зачем нужно учить языки в эпоху автопереводов

Проблема использования ИИ-помощников, в том числе переводчиков, очень остра, так как молодежи невозможно объяснить, зачем, к примеру, изучать иностранные языки. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в ходе конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Он отметил, что сегодня "в школе можно на любой вопрос учителя нажать кнопку - и мгновенно получить ответ, думать не надо". "А в области иностранных языков - вот попробуйте современного молодого человека убедить в том, что нужно изучать иностранный язык", - указал глава государства.

По его словам, в таких условиях обязательно нужно найти "правильный ответ" и "внедрять эту позицию в сознание - в конкретном случае молодого человека". "Что такое изучение иностранного языка? Это же не только применение его в быту либо в производственной деятельности. Знание иностранного языка погружает совсем в другой мир, дает прожить еще одну жизнь", - сказал Путин, свободно владеющий немецким языком.

"Одно дело Гейне читать в переводе - даже очень хорошем, - а другое дело - в подлиннике. Нюансов столько много, а стопроцентного перевода быть не может, это невозможно", - заметил он.

"Когда знаешь язык, погружаешься в эти тонкости, начинаешь хотя бы отчасти понимать душу носителей языка, душу этой культуры. И вот это огромная гуманитарная ценность", - подчеркнул он.