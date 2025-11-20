Что стоит за молчанием Вашингтона по ДСНВ?

Владимир СВИРИДОВ, международный обозреватель

При всей нынешней напряженной и взрывоопасной геополитической ситуации в мире еще остаются несколько, скажем так, «тормозных колодок», которые сдерживают сползание человечества в бездну катастрофических потрясений. И одной из них, бесспорно, является Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого, однако, иссекает 5 февраля 2026 года и соблюдение количественных потолков которого продлить на год продолжила Россия.

ДСНВ был подписан между Россией и Соединенными Штатами, напомню, в 2010 году и устанавливал для сторон лимиты на стратегические наступательные вооружения - ядерные боезаряды и их носители: 700 единиц развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц боезарядов на них и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установках МБР и БРПЛ, а также ТБ.

При этом каждая из сторон имела право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений в суммарных пределах, установленных договором. В документе также зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами национальной территории. По данным МИД РФ и госдепа США на 1 сентября 2022 года, Россия имела 540 развернутых носителей ядерных вооружений, 1 549 ядерных боезарядов и 759 развернутых и неразвернутых ПУ. У США было 659 носителей, 1 420 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

В 2021 году Москва и Вашингтон продлили договор еще на пять лет и начали диалог относительно того, что должно прийти на замену ДСНВ, так как дальнейшее его пролонгация не предусмотрена. Но с началом боевых действий на Украине США отказались от переговоров с нашей страной по этой проблеме, а в 2023 году уже Россия заявила, что приостанавливает свое участие в ДСНВ, объясняя такое решение тем, что Запад не только специально затягивает украинский конфликт, но и помогает киевскому режиму наносить удары по российским стратегическим объектам. Тем не менее стороны продолжали соблюдать лимиты ДСНВ.

22 сентября нынешнего года президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продлить на год и более соблюдение количественных потолков ДСНВ. Делая такое предложение, Россия, по словам ее лидера, исходит из того, что полный отказ от договора может лишить стороны приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, спровоцировать гонку стратегических вооружений со всеми вытекающими из этого опасными последствиями. Это стало бы, подчеркнул Владимир Путин, со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом.

Поэтому Россия, продолжил он далее, готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. Естественно, при условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Владимир Путин также заявил, что отдал соответствующим структурам поручение продолжать следить за тем, насколько США соблюдают ДСНВ. При этом особое внимание уделять американским планам по созданию систем противоракетной обороны, в том числе и той, что планируется разместить в космосе. Такие действия, отметил российский президент, могут обнулить усилия России по сохранению статус-кво в сфере стратегических наступательных вооружений. Если это случится, то Москва будет реагировать соответствующим образом.

Первая реакция США на российское предложение была молниеносной – буквально тут же Дональд Трамп назвал его «хорошей идеей». Однако с того момента прошло уже два месяца, а никаких действий Белого дома по отношению к российской инициативе так до сих пор не последовало. Правда, неделю назад госсекретарь США Марко Рубио в беседе с журналистами обмолвился, что российское предложение о продлении ДСНВ сейчас рассматривается. Причем делается это вне контекста украинского конфликта. И дальше опять молчание.

Можно предложить, за этим поведением Белого дома скрываются как минимум два фактора, которые тесно связаны между собой и которые не стыкуются со основными положениями ДСНВ. Во-первых, руководствуясь в своей политике концепцией «мир через силу», США предпринимают немалые усилия по наращиванию своего военного потенциала, в том числе и стратегических наступательных вооружений. В частности, объявлено, что с июля нынешнего года начато производство новой ядерной бомбы B61-13, предназначенной для сброса с воздуха и подрыва прочных, заглубленных военных целей. Ее максимальная мощность - до 360 килотонн, что в семь раз выше, чем у существующей уже B61-12. Также ведутся работы по созданию новой боеголовки W93, которая должна заменить боеголовки W Alt 370 для баллистических ракет подводных лодок, и боеголовки W87‑1 для новой межконтинентальной баллистической ракеты шахтного базирования «Сентинел». Планируется начать в 2027 году работы по сборке боевой части W80-4 для крылатых ракет воздушного базирования.

Одновременно наращиваются усилия по созданию и развертыванию средств доставки ядерного оружия. Так, та же «Сентинел» должна поступить на вооружение в 2030-х годах. Для этого предусмотрена также модернизация 450 пусковых установок для МБР. С начала 2030-х годов подводные лодки с баллистическими ракетами типа «Огайо» будут заменяться атомными ракетоносцами типа «Колумбия». На новых атомных субмаринах останутся баллистические ракеты подводных лодок «Трайдент II», которые будут оснащаться модернизированными боеголовками W88 Alt 370 и W76-1.

В 2027 году на вооружение будут приняты, как планируется, стратегические бомбардировщики следующего поколения B-21 «Рейдер». Всего Пентагон намерен закупить не менее 100 таких машин. Они станут носителями авиабомб B61-12 и B61-13, а также новой крылатой ракеты повышенной дальности AGM-181 Long Range Stand Off Weapon (LRSO).

По заверениям американских официальных представителей, новые стратегические вооружения будут заменять старые. Однако нельзя исключить, что при этом все же лимиты ДСНВ будут превышены, то есть договор будет нарушен. Тем более что планами Пентагона предусматривается и размещение стратегических вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Этот процесс может начаться с одной из крупнейших баз ВВС США Андерсен, расположенной на острове Гуам. На ней в настоящее время базируются стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, а также модернизированы хранилища, в которых прежде хранились ядерные заряды. Кроме того сегодня США строят там по меньшей мере 39 новых хранилищ боеприпасов.

Вернуться оружие массового поражения может и на территорию Южной Кореи, откуда США его вывели в 1991 году. На саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году США и Южная Корея объявили о подписании документа о принципах ядерного сдерживания. Он формализует возможное развертывание американских ядерных сил на Корейском полуострове. Об этом шла речь и в ходе недавнего визита в Сеул главы Пентагона Пита Хегсета. Более того, на южнокорейский авиабазе Кунсан, расположенной примерно в 150 милях (240 км) к югу от столицы республики, уже возведены защищенные ангары для самолетов-носителей ядерного оружия. Подобные работы ведутся и на территории южнокорейской базы Пусан.

На днях премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность размещения в стране американского ядерного оружия и инициировала в этой связи пересмотр трех неядерных принципов государственной политики, принятых в 1967 году. Об этом сообщила газета «Майнити». Речь идёт о принципах, которые запрещают Японии владеть ядерным оружием, производить и размещать его на своей территории. По словам Такаити, запрет на ввоз ядерного оружия ослабляет сдерживающий потенциал Соединенных Штатов. Сейчас Вашингтон официально не может размещать ядерные боеприпасы на американских базах в Японии или на кораблях, заходящих в японские порты.

Потенциальное возвращение американского ядерного оружия в Азию, направленного, согласно сообщениям информагентств, прежде всего против Китая, является одной из составляющих второго фактора, который определяет, как можно предположить, американскую позицию в отношении ДСНВ. Рассматривая Китай, как своего главного противника, и принимая различные меры по его сдерживанию, США не скрывают также намерения добиться ограничения ядерного потенциала Поднебесной. Этот вопрос неоднократно поднимался американскими официальными представителями на двусторонних и многосторонних форматах.

В частности, в ходе упоминавшихся выше российско-американских переговоров о будущем соглашении о контроле над вооружениями они заявляли, что он должен быть составлен с учетом ядерного потенциала Китая. На этот счет шел диалог и на проводившихся американо-китайских консультациях.

Однако Пекин пока отказывается от контроля над своими вооружениями. Прежде всего потому, что у Китая, как указывают его эксперты, всего порядка 500 ядерных боеголовок, тогда как на Россию и США приходится 90% мирового потенциала. «Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», - заявил еще в ноябре 2019 года глава Департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения МИД КНР Фу Цун.

Китай также не может не учитывать всей конфронтационной политики в отношении его, которую проводит Вашингтон, в том числе и наращивание американского ракетно-ядерного потенциала в Азии.

Не исключено, что Китай захочет, чтобы к переговорам о контроле над стратегическими вооружениями подключилась и Индия, а та, в свою очередь, может выдвинуть аналогичное требование в отношении Пакистана. То есть образуется целая цепочка из ядерных государств. Россия также заявляла, что в нее необходимо включить Великобританию и Францию с их ядерными потенциалами. По большому счету, для мира было бы хорошо, чтобы за стол переговоров сели бы все ядерные государства и обсудили бы вопрос об ограничении и сокращении своих стратегических арсеналов. Однако, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, даже ожидать такого пока не возможно.

Реальнее на сегодня видится все же реализация российского предложения продлить на год и более количественные потолки ДСНВ, а уже позже на этой основе при возникновении других условий возобновить диалог о будущем соглашении о контроле над вооружениями. На днях об этом написала и The American Conservative, призвав Дональда Трампа согласиться на российскую инициативу.

Отказ Вашингтона от предложения Москвы будет означать ухудшение отношений между двумя странами, отмечают авторы американского издания. По их мнению, в лучшем случае стороны впустую потратят огромные средства на увеличение ядерного арсенала, в худшем - геополитический кризис может спровоцировать применение ядерного оружия, что в конечном итоге приведет к взаимному уничтожению. «Без ДСНВ или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», - говорится в публикации. И с этим нельзя не согласиться.