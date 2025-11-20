ОПЕК намерена бороться с переизбытком нефти на мировом рынке

Похоже, что цены на бензин в США беспокоят Вашингтон больше, чем санкции против России

Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; Доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Мировое предложение нефти в следующем году будет соответствовать спросу, что станет отражением увеличения добычи странами ОПЕК+, следует из отчета этой организации, опубликованному 12 ноября. Это изменение в прогнозах отражает отход от предыдущих ожиданий о дефиците предложения в 2026 году, которые ранее предполагали значительное несоответствие между спросом и предложением.

ОПЕК+, включающая Организацию стран—экспортеров нефти и Россию, а также других союзников, с апреля увеличила свои целевые показатели добычи примерно на 2,9 млн баррелей в сутки (б/с), что составляет около 2,7% от глобальных поставок. В связи с этим ОПЕК+ планирует приостановить рост производства в первом квартале 2026 года, учитывая прогнозы о возможном переизбытке нефти на рынке.

В начале этого месяца состоялась картельная сессия. Министры восьми стран ОПЕК+ 2 ноября согласовали увеличение квот на добычу нефти в декабре на 137 тыс. б/с в декабре. После чего, «с учетом сезонных факторов», они возьмут паузу и не будут увеличивать объемы в течение первого квартала 2026 года, сообщила пресс-служба организации.

В октябре же добыча нефти в рамках ОПЕК+ выросла третий месяц подряд, но осталась ниже целевого уровня (за исключением компенсационных сокращений). Об этом проинформировало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных отраслевых источников.

В совокупности предложение в рамках ОПЕК+ прибавило 132 тыс. б/с, достигнув 36,3 млн б/с. Максимальный рост квот на добычу пришелся на Саудовскую Аравию и Россию.

Россия увеличила добычу нефти в октябре на 79 тыс. б/с (до 9,35 млн б/с), но это ниже целевого уровня на 146 тыс. б/с. Таким образом, РФ добывает меньше квоты шесть месяцев подряд.Казахстан остается главной страной-нарушительницей квот в течение уже девяти месяцев подряд.

В конъюнктурном разрезе мировой рынок нефти проходит ноябрь без особых бифуркаций, баррель марки Brent в относительно узком котировальном коридоре $62,5–65,5 (*19 ноября в разгар сессии цена «бочка» ниже $64). Но многомесячный понижательный тренд на рынке сохраняется.

Тем временем Саудовская Аравия существенно уменьшила отпускные цены на свою нефть для азиатских покупателей. Это решение, в трактовке агентства Reuters, принято из-за ожидаемого переизбытка на мировом нефтяном рынке, так как альянс ОПЕК+ наращивает добычу.

Есть общее понимание, что в ближайшие месяцы рынок увидит удешевление барреля до $60. Но есть много факторов, которые могут поддержать «бочку». Это чувствительность сланцевой добычи в США к таким условиям. Вероятны и геополитические встряски: американская группировка кораблей, прикрывающая атомный флагман-авианосец USS Gerald Ford в середине ноября направилась в Карибское море, к берегам Венесуэлы. В последние дни из Белого дома поступает все больше утечек о том, что лидер США Дональд Трамп, возможно, уже принял решение о военных действиях в отношении Боливарианской Республики.

Но пока глобальный спрос посредственный, а предложение относительно высокое. К тому же накоплены серьезные запасы нефти в танкерах в море.

Ожидается, что цены на нефть продолжат снижаться до 2026 года. В частности, это позиция Goldman Sachs (GS). По прогнозам GS банка, в 2026 году средняя цена на нефть марки Brent составит $56 за баррель, а на нефть марки WTI — $52 , что ниже текущих форвардных кривых в $63 и $60 соответственно.

Тем временем биржи следят и за санкционной повесткой. Свежие (октябрьские) санкции США против российской нефти снова поставили перед Западом старый вопрос: как урезать доходы Кремля и при этом не ударить по собственным потребителям. Рассуждения о санкционном «бумеранге» не могут не заботить Белый дом: ужесточение санкций разгоняет мировые цены на нефть, а вместе с тем и цену галлона на американских АЗС. Для Вашингтона сегодня удобен весьма узкий диапазон котировок барреля Brent: выше $70 — «дорого» для местных автолюбителей, а ниже $60 — уже заметные риски, сулящие замедление темпов национального сланцевого производства нефти.

Bloomberg также считает, что санкции Запада в адрес ТЭК РФ, а также продолжающиеся атаки ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы повлекли рост цен на дизельное топливо в США. Агентство подчеркивает, что это критично для Белого дома, который считает доступные энергоносители «жизненно важной» частью своей экономической программы. По данным Bloomberg, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США ценники на бензин и другие виды топлива в стране только растут.