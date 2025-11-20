Украина: Трамп стремится к миру через силу

Предложение США об урегулировании конфликта на Украине, которое якобы было передано украинскому руководству, содержит требования о сокращении вооруженных сил и признании суверенитета России над Донбассом и Новороссией. Об этом сообщило AFP со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

О различных аспектах американского предложение пишут со ссылкой на анонимные источники также британские издания Economist и FT, интернет-портал Axios, а также ряд других ведущих СМИ Запада.

Предложение, о котором упоминает AFP, включает признание "Крыма и других регионов" российскими, а также "сокращение армии до 400 тыс. человек", сообщил этот источник на условиях анонимности. Украина также должна отказаться от всего своего оружия дальнего действия, уточнил он. "Важным нюансом является то, что мы не понимаем, действительно ли это план [президента США Дональда] Трампа или его окружения", - заявил собеседник агентства, добавив, что также в Киеве не понимают, какие требования будут выдвинуты в отношении России.

Как заявила в среду в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин полагает, что «если эти утечки публикуют западные СМИ, то в первом приближении понятно, что эта кампания направлена на западную аудиторию - как на рядовых читателей, так и на элиты. Но дело здесь в том, какой будет политическая ситуация в Европе и в мире после неизбежной военной победы России на Украине. Вот это главное. И все, что в последнее время делает американская администрация, позволяет предположить, что Трамп хочет создать впечатление, что мир, который будет обеспечен на Украине, будет достигнут не в результате военной победы России, а в результате политики мира через силу, которую проповедует Трамп. Он в последнее время пытается оказывать давление на Россию, и появляются сообщения, что он также пытается оказывать давление на Зеленского. То есть мы имеем давление на обоих участников конфликта. Давление со стороны третьей стороны. И это позволяет предположить, что Трамп хочет преподнести окончание вооруженного конфликта на Украине, как свое очередное достижение, и как очередной триумф его политики мир через силу».

По словам эксперта, «минские соглашения не осуществлялись в условиях открытого военного столкновения России и Украины, и не опирались на полную победу русского оружия, поэтому тут параллели проводить не стоит».