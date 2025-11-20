Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 13:47
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Москва
20 ноября 2025 / 13:47
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Политика и религия
Общество
В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов
20 ноября 2025 / 10:23
В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Сотрудники МВД во взаимодействии с ФСБ выявили свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято более 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы России. Об этом информировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках проведения операции "Нелегал-2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Принято более 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ", - указала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что среди выявленных нарушений миграционного законодательства более 100 тыc. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцами в России, 28 тыс. нарушений порядка осуществления ими трудовой деятельности.

"В ходе проводимых мероприятий возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тыс. уголовных дел по иным преступлениям", - уточнила она. Выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 - в межгосударственном розыске и 37 - в международном розыске, добавила представитель ведомства.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
11:19
FT: бойкот США саммита Группы двадцати ставит его будущее под сомнение
10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
10:39
WSJ: новый план Трампа по Украине отвечает изложенным на Аляске представлениям Путина
10:23
В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов
20:58
Путин рассказал, зачем нужно учить языки в эпоху автопереводов
20:45
CNN: Уиткофф курирует работу над новым мирным планом по Украине
20:32
Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности жизни
20:16
Президент РФ поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ
19:59
Путин заявил, что Россия намерена построить 38 атомных энергоблоков
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения