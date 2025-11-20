В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов

Сотрудники МВД во взаимодействии с ФСБ выявили свыше 128 тыс. нарушений миграционного законодательства, принято более 19 тыс. решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы России. Об этом информировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В рамках проведения операции "Нелегал-2025" территориальными органами МВД России и ФСБ России выявлено свыше 128 тысяч нарушений миграционного законодательства. Принято более 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы РФ", - указала она в Telegram-канале.

Волк отметила, что среди выявленных нарушений миграционного законодательства более 100 тыc. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцами в России, 28 тыс. нарушений порядка осуществления ими трудовой деятельности.

"В ходе проводимых мероприятий возбуждено около 4,8 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, 1,5 тыс. уголовных дел по иным преступлениям", - уточнила она. Выявлено 673 лица, находящихся в федеральном розыске, 329 - в межгосударственном розыске и 37 - в международном розыске, добавила представитель ведомства.