Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение

Администрация президента США Дональда Трампа официально предупредила Южно-Африканскую Республику не добиваться принятия открывающимся 22 ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР саммитом лидеров стран Группы двадцати (G20) совместной итоговой декларации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.

"США выступают против принятия любого итогового документа саммита G20 на основе консенсусной позиции "двадцатки" без согласия Соединенных Штатов, - говорится в нем. - Если ЮАР в качестве председателя G20 и выпустит какой-либо документ, он должен быть оформлен исключительно как заявление председателя, чтобы однозначно продемонстрировать отсутствие консенсуса".

В направленной 15 ноября Соединенными Штатами по дипломатическим каналам ноте подчеркнуто, что США не будут участвовать ни в подготовке саммита G20 в Йоханнесбурге, ни в его работе. Вашингтон заявил, что заблокирует любой итоговый документ саммита, представленный как консенсусная позиция G20, поскольку приоритеты ЮАР "противоречат политическим взглядам США".

В проводимом под председательством ЮАР саммите стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, примут участие 42 государства. Об этом сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на брифинге для СМИ.

"На саммите G20 в Йоханнесбурге будут присутствовать 42 страны, включая все государства-члены "двадцатки" за исключением США, - сказал он. - За пределами "двадцатки" ЮАР пригласила на саммит шесть стран, которые представляют региональные экономические организации Африки, Карибского бассейна и Восточной Азии. Отдельно приглашены также 16 государств. Все они будут представлены на высоком уровне".

Ламола также сообщил, что лидеры России, КНР, Аргентины и Мексики не приедут в Йоханнесбург, однако национальные делегации этих стран будут участвовать в работе саммита. Делегации США отказалась присутствовать на встрече.

Политический аналитик Павел Шипилин отмечает в этой связи, что «отсутствие лидеров США, Китая и России скажется на результатах предстоящего саммита G20. На такого рода мероприятиях очень большую роль играют кулуарные встречи. Кроме того, мне кажется, что не захотели поехать на этот саммит Си Цзиньпин и Трамп потому, что по объективным причинам на саммите не будет Владимира Путина. Сегодня уже можно уверенно говорить, что если Владимира Путина нет на каком-то крупном международном мероприятии, то оно совершенно теряет всякий смысл. Поэтому страны могут, конечно, собираться в ЮАР, но ничего серьезного без главных участников геополитических процессов там сделать не могут. В то же время саммит в ЮАР важен с точки зрения периодичности: лидеры должны встречаться, но эффективность продвижения каких-то серьезных глобальных идей, которые будут иметь последствия для всего мира, наверно ценность такого рода мероприятий снижена».

Эксперт также подчеркнул, что «каждый саммит G20 – это и есть заявка на лидерство глобального Юга. «Семерка» или другие западные форматы не могут сегодня говорить от имени всего мира. А глобальный Юг плюс Россия могут. Поэтому все трибуны, будь то ООН, саммит G20, АТЭС, ШОС - это все саммиты, где голос глобального Юга звучит очень громко, и этот очередной саммит будет тоже, я думаю, бенефисом глобального Юга».