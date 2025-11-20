Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 13:47
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Москва
20 ноября 2025 / 13:47
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / История как предчувствие / Геополитика
Политика
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" подчеркнул, что совершенные нацистами преступления не имеют срока давности.

Путин подчеркнул, что однозначная оценка этим преступлениям "была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом". Его принципы и нормы актуальны и сегодня, поскольку они "служат поиску достойных ответов на современные глобальные" угрозы и вызовы, помогают "противостоять попыткам исказить исторические факты", говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что форум объединил на своей площадке представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев - "тех, кто посвятил себя сбережению правды" о трагических, драматических событиях Великой Отечественной войны, "кто искренне стремится восстановить историческую, человеческую справедливость". Во многом благодаря их энтузиазму, указал президент, организуются поисковые экспедиции, проводится скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, "реализуются другие востребованные инициативы", которые открывают новые свидетельства о "чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения" на оккупированных территориях СССР.

Глава государства выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" приурочен к годовщине начала международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества форум станет логическим продолжением масштабной работы по сохранению исторической памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
11:19
FT: бойкот США саммита Группы двадцати ставит его будущее под сомнение
10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
10:39
WSJ: новый план Трампа по Украине отвечает изложенным на Аляске представлениям Путина
10:23
В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов
20:58
Путин рассказал, зачем нужно учить языки в эпоху автопереводов
20:45
CNN: Уиткофф курирует работу над новым мирным планом по Украине
20:32
Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности жизни
20:16
Президент РФ поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ
19:59
Путин заявил, что Россия намерена построить 38 атомных энергоблоков
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения