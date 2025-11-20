Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам Международного научно-практического форума "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" подчеркнул, что совершенные нацистами преступления не имеют срока давности.

Путин подчеркнул, что однозначная оценка этим преступлениям "была дана 80 лет назад, именно Нюрнбергским трибуналом". Его принципы и нормы актуальны и сегодня, поскольку они "служат поиску достойных ответов на современные глобальные" угрозы и вызовы, помогают "противостоять попыткам исказить исторические факты", говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Он отметил, что форум объединил на своей площадке представителей органов власти, молодежных и волонтерских организаций, научных и экспертных кругов, работников архивов и музеев - "тех, кто посвятил себя сбережению правды" о трагических, драматических событиях Великой Отечественной войны, "кто искренне стремится восстановить историческую, человеческую справедливость". Во многом благодаря их энтузиазму, указал президент, организуются поисковые экспедиции, проводится скрупулезная работа по рассекречиванию архивных материалов, "реализуются другие востребованные инициативы", которые открывают новые свидетельства о "чудовищных злодеяниях нацистов и их приспешников против мирного населения" на оккупированных территориях СССР.

Глава государства выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, внесет серьезный вклад в изучение уникального идейного, исторического наследия Нюрнбергского трибунала.

Международный научно-практический форум "Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет" приурочен к годовщине начала международного военного трибунала над главными нацистскими преступниками. В ходе работы форума будет дана экспертная оценка современных вызовов и угроз сохранению исторической правды и памяти о событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн в контексте Нюрнбергского процесса. В год 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества форум станет логическим продолжением масштабной работы по сохранению исторической памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.