20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
WSJ: новый план Трампа по Украине отвечает изложенным на Аляске представлениям Путина
20 ноября 2025 / 10:39
WSJ: новый план Трампа по Украине отвечает изложенным на Аляске представлениям Путина
© Paul O'Driscoll/ Getty Images/ТАСС

Украина по меньшей мере на несколько лет должна будет отказаться от идеи вступления в НАТО, согласно условиям нового мирного плана США по прекращению украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Так, Киев должен будет перестать предпринимать попытки присоединиться к альянсу как минимум в течение нескольких лет. Украине также не будет позволено разместить на своей территории "иностранный миротворческий контингент". От России ждут гарантий "ненападения на Украину и другие европейские страны", пишет издание.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала WSJ, что президент США Дональд Трамп "все больше разочаровывается в обеих сторонах конфликта из-за их нежелания идти на мирное соглашение". Вместе с тем, по ее словам, глава вашингтонской администрации и "его команда никогда не сдаются и США работают над детальным и приемлемым для обеих сторон планом", который позволит установить крепкий мир.

Как заявил газете неназванный американский чиновник, Трамп "не считает своей задачей" возвращение Украине утраченных территорий. Издание также обращает внимание, что "элементы нового плана Трампа исходят из того, что предложил президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в августе и на саммите с Трампом на Аляске". 

