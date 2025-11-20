Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
/ Россия / Политика / Культурная среда / Политика и религия
Политика
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
20 ноября 2025 / 10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
© Александр Полегенько/ ТАСС

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным представила на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Соответствующее сообщение Володин разместил в своем канале в Max.

Он отметил, что в июле текущего года Госдума приняла закон, закрепивший, что изображения и иные формы воспроизведения официальных геральдических знаков, культовых зданий не допускаются без религиозных символов.

По словам парламентария, при этом поступают обращения о том, что в публичном поле можно встретить "изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты", либо же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе РФ. Володин отметил, что им с коллегами была подготовлена законодательная инициатива, дополняющая "официальное описание государственного герба" РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой.

Кроме того, председатель ГД подчеркнул важность защиты государственных символов РФ от искажения. "Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности - русского языка, веры, культуры, истории", - заключил он. 

11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
11:19
FT: бойкот США саммита Группы двадцати ставит его будущее под сомнение
10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
10:39
WSJ: новый план Трампа по Украине отвечает изложенным на Аляске представлениям Путина
10:23
В рамках операции "Нелегал-2025" принято более 19 тыс. решений о выдворении мигрантов
20:58
Путин рассказал, зачем нужно учить языки в эпоху автопереводов
20:45
CNN: Уиткофф курирует работу над новым мирным планом по Украине
20:32
Российские специалисты работают над увеличением средней продолжительности жизни
20:16
Президент РФ поручил создать национальный план внедрения генеративного ИИ
19:59
Путин заявил, что Россия намерена построить 38 атомных энергоблоков
