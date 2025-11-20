В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ

Группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным представила на рассмотрение палаты проект закона, которым предлагается закрепить наличие крестов над коронами и державой на гербе РФ. Соответствующее сообщение Володин разместил в своем канале в Max.

Он отметил, что в июле текущего года Госдума приняла закон, закрепивший, что изображения и иные формы воспроизведения официальных геральдических знаков, культовых зданий не допускаются без религиозных символов.

По словам парламентария, при этом поступают обращения о том, что в публичном поле можно встретить "изображения государственной символики, на которой отсутствуют кресты", либо же они заменены другими элементами. Чаще всего речь идет о государственном гербе РФ. Володин отметил, что им с коллегами была подготовлена законодательная инициатива, дополняющая "официальное описание государственного герба" РФ, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой.

Кроме того, председатель ГД подчеркнул важность защиты государственных символов РФ от искажения. "Нам необходимо делать все для защиты нашей национальной идентичности - русского языка, веры, культуры, истории", - заключил он.