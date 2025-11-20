Отказ Соединенных Штатов от участия в саммите Группы двадцати (G20) ставит под сомнение его будущее в качестве площадки для координации глобальных инициатив. Соответствующая точка зрения изложена в материале газеты Financial Times.

"Ситуация мрачная. На самом деле мы ничего не можем добиться без участия США", - заявил изданию анонимный европейский дипломат.

Как отмечается, бойкот со стороны Вашингтона поставил под сомнение предварительные договоренности на полях саммита по вопросам изменения климата и конфликта на Украине.

Ранее в ноябре президент США Дональд Трамп в Truth Соц. сети заявил, что американские представители воздержатся от участия в саммите "двадцатки". Он считает позором проведение саммита в ЮАР, указав на ситуацию с положением прав белого населения, которое, по его словам, подвергается насилию.

Саммит лидеров стран G20 начинается 22 ноября и продлится два дня. Его повестка дня разработана на основе трех принципов - солидарность, равенство и устойчивое развитие. Председатель саммита и президент ЮАР Сирил Рамапоса дал понять, что в качестве одной из своих приоритетных задач на встрече в верхах в Йоханнесбурге он видит усиление позиций глобального Юга в мировой экономике и международных отношениях.