Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала "слухами" информацию о новом мирном плане США по Украине. Она призвала государства Запада продолжать оказывать давление на Россию, отметив, что хотела бы, чтобы ввели "100 пакетов" антироссийских санкций.

"Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. Поэтому я думаю, что моя задача заключается в том, чтобы гарантировать, чтобы страны Запада продолжали усиливать давление на Россию и наращивать поддержку Украины, так как это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала министр в беседе с изданием Politico.

По ее мнению, страны Евросоюза могли бы ввести дополнительные ограничительные меры в отношении судов, которые якобы транспортируют российскую нефть, а также увеличить давление на компании РФ. "Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов", - подчеркнула Стенергард.

В октябре ЕС официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. В ноябре еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке сообщила, что Брюссель работает над подготовкой 20-го пакета санкций.