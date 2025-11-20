Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
/ Дальнее зарубежье / Политика / Украина сегодня / Антироссийские санкции

Политика
Политика
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
20 ноября 2025 / 11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
© AP Photo/ Mark Schiefelbein/ТАСС

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард назвала "слухами" информацию о новом мирном плане США по Украине. Она призвала государства Запада продолжать оказывать давление на Россию, отметив, что хотела бы, чтобы ввели "100 пакетов" антироссийских санкций.

"Как только появляются слухи о каких-либо ведущихся переговорах, люди теряют концентрацию. Поэтому я думаю, что моя задача заключается в том, чтобы гарантировать, чтобы страны Запада продолжали усиливать давление на Россию и наращивать поддержку Украины, так как это реально может увеличить шансы на перемирие", - сказала министр в беседе с изданием Politico.

По ее мнению, страны Евросоюза могли бы ввести дополнительные ограничительные меры в отношении судов, которые якобы транспортируют российскую нефть, а также увеличить давление на компании РФ. "Я бы хотела увидеть 100 санкционных пакетов", - подчеркнула Стенергард.

В октябре ЕС официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. В ноябре еврокомиссар по финансовым услугам, экономическому союзу и инвестициям Мария Луиш Альбукерке сообщила, что Брюссель работает над подготовкой 20-го пакета санкций.

