Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 20 ноября отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю растет.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС опускались на 0,51% и торговались на уровне 2 632,6 и 1 024,56 пунктов соответственно. Курс юаня демонстрировал рост на 2,4 копейки и находился на отметке в 11,312 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 623,53 (-0,85%), индекс РТС составлял 1 021,03 пункта (-0,85%). Вместе с тем курс юаня поднимался до 11,305 рубля (+1,7 копейки).