Irozhlas: в Чехии в результате столкновения поездов пострадали 57 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии пострадали 57 человек. Такие данные со ссылкой на спасателей приводит новостной портал Irozhlas.

Как отмечается, травмы средней степени тяжести получили 15 человек. В медучреждения были доставлены, как сообщалось ранее, пять тяжелораненых. Остальные пострадавшие получили легкие ранения.

Столкновение поездов произошло на отрезке железной дороги между городом Злив и населенным пунктом Дивчице недалеко от крупнейшего южночешского города Ческе-Будеёвице. Движение поездов там остановлено. Причины происшествия устанавливаются.