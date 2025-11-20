Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Общество
Irozhlas: в Чехии в результате столкновения поездов пострадали 57 человек
20 ноября 2025 / 12:15
© Sven Hoppe/ picture alliance via Getty Images/ТАСС
В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Чехии пострадали 57 человек. Такие данные со ссылкой на спасателей приводит новостной портал Irozhlas.
Как отмечается, травмы средней степени тяжести получили 15 человек. В медучреждения были доставлены, как сообщалось ранее, пять тяжелораненых. Остальные пострадавшие получили легкие ранения.
Столкновение поездов произошло на отрезке железной дороги между городом Злив и населенным пунктом Дивчице недалеко от крупнейшего южночешского города Ческе-Будеёвице. Движение поездов там остановлено. Причины происшествия устанавливаются.