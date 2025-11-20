Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 15:19
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
Москва
20 ноября 2025 / 15:19
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Общество / Союз России и Белоруссии / Политика и религия
Общество
Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией
20 ноября 2025 / 12:30
Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией
© Денис Викторов/ ТАСС

Власти Литвы возобновили работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает агентство БелТА.

Сообщается, что в пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Кроме того, начал работу пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай").

Погранпереход "Шальчининкай" не функционировал три недели, а через пункт пропуска "Мядининкай" литовская сторона пропускала только определенные категории граждан и транспортных средств.

Согласно данным пресс-службы Государственного пограничного комитета Белоруссии", на границе с Евросоюзом работает шесть пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.

29 октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, несла угрозу безопасности гражданской авиации. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. В результате на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовиков. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:28
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
13:14
Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
12:59
Алаудинов считает, что Зеленского поменяют на Залужного
12:44
Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ
12:30
Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией
12:15
Irozhlas: в Чехии в результате столкновения поездов пострадали 57 человек
11:57
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
11:19
FT: бойкот США саммита Группы двадцати ставит его будущее под сомнение
10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения