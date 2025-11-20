Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Власти Литвы возобновили работу двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией, передает агентство БелТА.

Сообщается, что в пункте пропуска "Бенякони" (сопредельный литовский "Шальчининкай") через границу проследовали первые транспортные средства. Кроме того, начал работу пункт пропуска "Каменный Лог" (сопредельный литовский "Мядининкай").

Погранпереход "Шальчининкай" не функционировал три недели, а через пункт пропуска "Мядининкай" литовская сторона пропускала только определенные категории граждан и транспортных средств.

Согласно данным пресс-службы Государственного пограничного комитета Белоруссии", на границе с Евросоюзом работает шесть пунктов пропуска: четыре на границе с Польшей, два с Литвой и один с Латвией.

29 октября Литва на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, несла угрозу безопасности гражданской авиации. Минск, со своей стороны, прекратил пропуск через границу литовских фур и разместил их на платных стоянках. В результате на территории Белоруссии застряли более 1 тыс. грузовиков.