Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России и ее торговых партнеров, подразумевающий применение 500-процентных импортных пошлин, и попросил лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Джона Тьюна ускорить его вынесение на обсуждение.

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - отметил Грэм, передает телеканал CNN. Затем Белый дом направил ему заявление, в соответствии с которым, президентская администрация одобряет документ, добавил сенатор.

По его словам, в ближайшее время состоится серия переговоров с участием членов Палаты представителей и Сената. Грэм убежден, что принятие законопроекта необходимо Соединенным Штатам для того, чтобы продвинуть мирные инициативы Трампа путем оказания дополнительного давления на Россию.

Проект закона, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Документ предусматривает, среди прочего, вторичные санкции против торговых партнеров РФ. В инициативе были отражены пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.