Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 15:19
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
Москва
20 ноября 2025 / 15:19
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Антироссийские санкции США
Политика
Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ
20 ноября 2025 / 12:44
Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ
© Roberto Schmidt/ Getty Images/ТАСС

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от Южной Каролины, включен в российский перечень террористов и экстремистов) сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил законопроект о новых санкциях в отношении России и ее торговых партнеров, подразумевающий применение 500-процентных импортных пошлин, и попросил лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Джона Тьюна ускорить его вынесение на обсуждение.

"В воскресенье, когда мы играли в гольф, президент Трамп сказал Тьюну, чтобы тот внес законопроект на рассмотрение", - отметил Грэм, передает телеканал CNN. Затем Белый дом направил ему заявление, в соответствии с которым, президентская администрация одобряет документ, добавил сенатор.

По его словам, в ближайшее время состоится серия переговоров с участием членов Палаты представителей и Сената. Грэм убежден, что принятие законопроекта необходимо Соединенным Штатам для того, чтобы продвинуть мирные инициативы Трампа путем оказания дополнительного давления на Россию.

Проект закона, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Документ предусматривает, среди прочего, вторичные санкции против торговых партнеров РФ. В инициативе были отражены пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:28
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
13:14
Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
12:59
Алаудинов считает, что Зеленского поменяют на Залужного
12:44
Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ
12:30
Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией
12:15
Irozhlas: в Чехии в результате столкновения поездов пострадали 57 человек
11:57
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
11:40
Глава МИД Швеции хотела бы ввести "100 пакетов" антироссийских санкций
11:19
FT: бойкот США саммита Группы двадцати ставит его будущее под сомнение
10:59
В Госдуму внесли инициативу, закрепляющую наличие крестов на гербе РФ
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения