/ Ближнее зарубежье / Политика / Политические скандалы на Украине / Политика и религия
Политика
Алаудинов считает, что Зеленского поменяют на Залужного
20 ноября 2025 / 12:59
Алаудинов считает, что Зеленского поменяют на Залужного
© Михаил Метцель/ ТАСС

Владимира Зеленского уберут и на его место назначат посла Украины в Великобритании и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Соответствующую тоску зрения изложил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в беседе с ТАСС.

"Сейчас у них кризис власти и еще кризис на фронте. И американцы понимают, что сегодня надо любыми способами договариваться для того, чтобы сделать перерыв, делать пертурбацию, Зеленского убрать. Вместо него, я так понял, они сейчас будут пытаться из Англии притащить Залужного. Конечно, они будут спорить, чья будет креатура там стоять, но англичане уже будут пытаться вернуть сюда Залужного", - отметил он, говоря о ситуации на Украине.

Алаудинов полагает, что западные спонсоры Киева за это же время будут пытаться переформатировать войска, так как "у них все сыпется".

