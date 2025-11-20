Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области

Российские войска освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в ходе решительных действий группировки "Восток". Российские военные продолжают углубляться в оборону противника, добавили в российском оборонном ведомстве.