Безопасность
Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
20 ноября 2025 / 13:14
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские войска освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Отмечается, что населенный пункт удалось взять под контроль в ходе решительных действий группировки "Восток". Российские военные продолжают углубляться в оборону противника, добавили в российском оборонном ведомстве.