Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам, тренерам, судьям и представителям медперсонала. Об этом со ссылкой на соответствующие документы сообщает ТАСС.

Уточняется, что из 250 человек 88 представляют прыжки на батуте, 85 - художественную гимнастику, 67 - спортивную гимнастику, 10 - спортивную аэробику. Кроме того, нейтральный статус от FIG получили 105 белорусов.

Первыми из россиян получили нейтральный статус в феврале 2024 года прыгуны на батуте Анжела Бладцева, Кирилл Козлов, Никита Касимов и Яна Лебедева, которая в следующем году стала выступать за Белоруссию.

Согласно решению Международной федерации гимнастики россияне и белорусы на турнирах FIG могут выступать исключительно в нейтральном статусе.