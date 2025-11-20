На первом месте в рейтинге наиболее привлекательных работодателей России в пятый раз оказался "Газпром" (18%). Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ.

"В пятый раз народный рейтинг лучших работодателей, хоть и с менее впечатляющим результатом, чем раньше, возглавляет "Газпром" (18% против 26-40% в прошлые замеры). За ним идут РЖД (10%) и Росатом (9%); по 8% в нынешнем замере получили "Роснефть" и "Яндекс", - следует из материалов соцслужбы.

Согласно данным опроса, Роскосмос набрал 7%, "Аэрофлот" - 6%, Сбербанк и "Лукойл" - по 5%, Ozon, "Норильский никель" и Ростех - по 4%.

Как отмечается, второй год в критериях выбора работы на первый план выходит своевременное выполнение компанией своих обязательств перед работниками - его важность россияне в среднем оценили на 4,78 балла из 5 возможных. Хорошую зарплату оценили в 4,82 балла, стабильность в 4,50 балла, соблюдение норм безопасности труда в 4,47 балла, благоприятный психологический климат в коллективе - 4,42 балла.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 7 ноября текущего года среди 1 156 респондентов старше 18 лет. Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился 2-3 октября, в нем приняли участие 1 158 граждан в возрасте от 18 лет.