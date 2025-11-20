Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
© Kiran Ridley/ Getty Images/ТАСС

Начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон призвал сограждан быть готовыми к "потере своих детей" якобы для сдерживания РФ.

"Если наша страна сдастся, поскольку не готова принять потерю своих детей, столкнуться с экономическими трудностями на фоне того, что приоритет отдается оборонному производству, то мы окажемся в опасности", - отметил он, выступая на съезде мэров Франции во вторник, передает телеканал TF1. По словам Мандона, у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять России.

Телеканал обращает внимание, что заявление главы Генштаба повлекло за собой шквал критики со стороны политиков. Так, основатель левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон выразил полное несогласие с позицией Мандона.

"Не его дело планировать жертвы, которые станут результатом наших дипломатических провалов и о которых его мнения не спрашивали", - указал политик в соцсети X.

TF1 подчеркивает, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Некоторое время назад Мондон заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с РФ якобы через три-четыре года.

