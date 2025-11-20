Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу обязательный предмет "Финансовая грамотность", сообщает ТАСС.

"Предлагаю включить в Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования обязательный предмет "Финансовая грамотность" с 5-го по 11-й классы; утвердить на федеральном уровне стандарт учебника и методик, разработанных совместно с Банком России, Минфином РФ, а также общественными организациями потребителей финансовых услуг; обеспечить подготовку и переподготовку учителей; ввести итоговое тестирование по финансовой грамотности в 9-м и 11-м классах", - указал парламентарий.

Он отметил, что современные выпускники школ зачастую не знают, как рассчитываются проценты по кредиту и как отличить выгодный кредит от кабального. "В результате родители закапываются в кредитах на ноутбуки для учебы, а молодежь переплачивает в три раза стоимость смартфона, лишь бы получить желаемое "сегодня и без очереди", - обратил внимание Новиков.

Реализация инициируемых мер позволит "сохранить десятки миллиардов рублей доходов граждан, снизить нагрузку на суды при взыскании долгов и, главное, предотвратить человеческие трагедии", добавил он.