Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 16:51
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы Коц: Москва передала Киеву 1 тыс. тел солдат ВСУ
Москва
20 ноября 2025 / 16:51
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Образование / Политика и религия
Общество
В ЛДПР предложили включить в школьную программу предмет "Финансовая грамотность"
20 ноября 2025 / 14:14
В ЛДПР предложили включить в школьную программу предмет "Финансовая грамотность"
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Новиков направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школьную программу обязательный предмет "Финансовая грамотность", сообщает ТАСС.

"Предлагаю включить в Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования обязательный предмет "Финансовая грамотность" с 5-го по 11-й классы; утвердить на федеральном уровне стандарт учебника и методик, разработанных совместно с Банком России, Минфином РФ, а также общественными организациями потребителей финансовых услуг; обеспечить подготовку и переподготовку учителей; ввести итоговое тестирование по финансовой грамотности в 9-м и 11-м классах", - указал парламентарий.

Он отметил, что современные выпускники школ зачастую не знают, как рассчитываются проценты по кредиту и как отличить выгодный кредит от кабального. "В результате родители закапываются в кредитах на ноутбуки для учебы, а молодежь переплачивает в три раза стоимость смартфона, лишь бы получить желаемое "сегодня и без очереди", - обратил внимание Новиков.

Реализация инициируемых мер позволит "сохранить десятки миллиардов рублей доходов граждан, снизить нагрузку на суды при взыскании долгов и, главное, предотвратить человеческие трагедии", добавил он.

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
15:46
ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
14:28
Коц: Москва передала Киеву 1 тыс. тел солдат ВСУ
14:14
В ЛДПР предложили включить в школьную программу предмет "Финансовая грамотность"
13:58
Начгенштаба Франции призвал сограждан быть готовыми к "потере детей"
13:45
ВЦИОМ: "Газпром" занял первое место в рейтинге привлекательности работодателей
13:28
FIG присвоила нейтральный статус 250 российским спортсменам
13:14
Российские ВС освободили Веселое в Запорожской области
12:59
Алаудинов считает, что Зеленского поменяют на Залужного
12:44
Грэм сообщил, что Трамп одобрил проект закона о новых санкциях против РФ
12:30
Литовская сторона возобновила работу пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения