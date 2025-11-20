Коц: Москва передала Киеву 1 тыс. тел солдат ВСУ

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Россия получила от украинской стороны 30 тел военных, взамен Киеву была передана тысяча тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.
"Россия передала Украине очередную тысячу ее мертвых "захистников". На Родину возвращаются 30 наших героев", - указал он.
Всего на сегодняшний день Москва передала Киеву больше 10 тыс. тел солдат ВСУ.