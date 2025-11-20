Коц: Москва передала Киеву 1 тыс. тел солдат ВСУ

Россия получила от украинской стороны 30 тел военных, взамен Киеву была передана тысяча тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале.

"Россия передала Украине очередную тысячу ее мертвых "захистников". На Родину возвращаются 30 наших героев", - указал он.

Всего на сегодняшний день Москва передала Киеву больше 10 тыс. тел солдат ВСУ.