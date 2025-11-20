Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 16:55
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 4 Storm Shadow и 119 БПЛА ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Экономика
ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
20 ноября 2025 / 14:46
ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027-2028 гг. прошел третье, заключительное чтение в Госдуме.

Согласно документу, в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении порядка 276 трлн рублей.

Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году - 42,9 трлн руб., в 2028 году - 45,9 трлн руб.; из них нефтегазовые доходы в 2026 году - 8,918 трлн руб., в 2027 году - 9,050 трлн руб., в 2028 году - 9,704 трлн руб.; ненефтегазовые доходы в 2026 году составят 31,364 трлн руб., в 2027 году - 33,859 трлн руб., в 2028 году - 36,164 трлн руб.

Расходы бюджета составят 44,069 трлн руб., 46,096 трлн руб. и 49,383 трлн руб. соответственно. Дефицит бюджета составит в 2026 году - 3,786 трлн руб., в 2027 году - 3,185 трлн руб., в 2028 году - 3,513 трлн руб.

Верхний предел государственного внутреннего долга составит на 1 января 2027 г. 37,436 трлн руб., на 1 января 2028 г. - 42,184 трлн руб., на 1 января 2029 г. - 47,412 трлн руб.

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2027 г. $66,8 млрд, на 1 января 2028 г. - $63,9 млрд, на 1 января 2029 г. - $62,3 млрд. Объем Фонда национального благосостояния в 2026 году составит 13,637 трлн руб., в 2027 году - 13,66 трлн руб., в 2028 году - 13,836 трлн руб.

 
 
