Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 4 Storm Shadow и 119 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за минувшие сутки 4 четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 4 крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и 119 беспилотников самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотников, 637 зенитных ракетных комплексов, 26 134 танка и других боевых бронемашин, 1 618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 426 орудий полевой артиллерии и минометов, 47 170 единиц специальной военной автомобильной техники.