20 ноября 2025 / 12:43
20 ноября 2025 / 12:34
19 ноября 2025 / 20:44
Общество
Общество
Песков: Путин отдает предпочтение хорошей этнической музыке
20 ноября 2025 / 15:15
Песков: Путин отдает предпочтение хорошей этнической музыке
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президенту России Владимиру Путину нравится хорошая этническая музыка. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

"Хорошая этническая музыка, конечно, нравится президенту", - сказал он, отвечая на вопрос о том, любит ли Путин этномузыку.

5 ноября во время совета по межнациональным отношениям в Кремле глава межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге подарила президенту пластинки лучших песен на языках народов России.

"Я не знаю, послушал ли глава государства подаренную ему пластинку, но вряд ли было время", - указал представитель Кремля.

Как ранее отмечал сам Путин, он считает приятной любую музыку, если она талантлива, но, например, хэви-метал не воспринимает - "тяжеловато".

По признанию российского лидера, он слушает музыку ежедневно, предпочтение отдает классике - Рахманинов, Чайковский, Бах, Бетховен, Брамс, Лист, Моцарт, Шопен, Шуберт.

Неравнодушен он и к современной популярной музыке, включая группу "Любэ". Кроме того, президенту нравятся некоторые композиции шведской группы ABBA.

Вместе с тем Путин сам играет на фортепиано - на любительском уровне, но достаточном, чтобы это умение иногда демонстрировать. 

