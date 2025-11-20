Нацисты делали туфли и сумочки из кожи заключенных в концлагере Дахау

Нацистская администрация концлагеря Дахау делала из кожи заключенных туфли и дамские сумки. Это стало известно из мультимедийного проекта Минобороны РФ "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов центрального архива российского ведомства, передает ТАСС.

"С середины 1941 до конца 1942 года было сделано около 600 операций здоровым заключенным. Они производились для обучения студентов-медиков из состава СС и врачей эсэсовцев. Многие заключенные умирали на операционном столе, другие - вскоре после операции. Обычной практикой в лагере было снятие кожи с мертвых заключенных. Немцы подвергали ее химической обработке, затем высушивали на солнце и изготовляли из нее седла, домашние туфли, дамские сумочки и другие вещи. В особенности эсэсовцы ценили кожу с татуировкой", - сказано в газете "Красная Армия" от 15 января 1946 года.

По данным МО РФ, в концлагере содержались граждане Польши, Франции, Нидерландов, других оккупированных стран, а также советские военнопленные. Всего в лагере под заключением находились порядка 200 тыс. человек из более чем 30 стран.

"Заключенные подвергались систематическим избиениям, пыткам, медицинским экспериментам и принудительному труду. Медиками СС проводились псевдонаучные эксперименты над заключенными, включая опыты по гипотермии, малярии и переливанию крови. Смертность была высокой из-за болезней, недоедания и жестокого обращения", - указали в министерстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения либо частично.