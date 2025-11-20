Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
20 ноября 2025 / 18:23
КОТИРОВКИ
USD
20/11
80.9448
EUR
20/11
93.7804
Новости часа
В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург Володин: победа России в СВО предопределена
Москва
20 ноября 2025 / 18:23
Котировки
USD
20/11
80.9448
0.0000
EUR
20/11
93.7804
0.0000
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
20 ноября 2025 / 12:43
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
20 ноября 2025 / 12:34
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
19 ноября 2025 / 20:44
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / История как предчувствие / Политика и религия
Общество
Нацисты делали туфли и сумочки из кожи заключенных в концлагере Дахау
20 ноября 2025 / 15:29
Нацисты делали туфли и сумочки из кожи заключенных в концлагере Дахау
© AP Photo/ТАСС

Нацистская администрация концлагеря Дахау делала из кожи заключенных туфли и дамские сумки. Это стало известно из мультимедийного проекта Минобороны РФ "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов центрального архива российского ведомства, передает ТАСС.

"С середины 1941 до конца 1942 года было сделано около 600 операций здоровым заключенным. Они производились для обучения студентов-медиков из состава СС и врачей эсэсовцев. Многие заключенные умирали на операционном столе, другие - вскоре после операции. Обычной практикой в лагере было снятие кожи с мертвых заключенных. Немцы подвергали ее химической обработке, затем высушивали на солнце и изготовляли из нее седла, домашние туфли, дамские сумочки и другие вещи. В особенности эсэсовцы ценили кожу с татуировкой", - сказано в газете "Красная Армия" от 15 января 1946 года.

По данным МО РФ, в концлагере содержались граждане Польши, Франции, Нидерландов, других оккупированных стран, а также советские военнопленные. Всего в лагере под заключением находились порядка 200 тыс. человек из более чем 30 стран.

"Заключенные подвергались систематическим избиениям, пыткам, медицинским экспериментам и принудительному труду. Медиками СС проводились псевдонаучные эксперименты над заключенными, включая опыты по гипотермии, малярии и переливанию крови. Смертность была высокой из-за болезней, недоедания и жестокого обращения", - указали в министерстве.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения либо частично. 

Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Саммит G20 в ЮАР станет бенефисом глобального Юга. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Коррупция на Украине выгодна и Киеву, и Западу. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
16:27
В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург
16:15
Володин: победа России в СВО предопределена
15:59
Oxfam: состояние миллиардеров Группы двадцати за год выросло на $2,2 трлн
15:45
Собянин отметил, что 70% всех поездок в Москве совершается на городском транспорте
15:29
Нацисты делали туфли и сумочки из кожи заключенных в концлагере Дахау
15:15
Песков: Путин отдает предпочтение хорошей этнической музыке
14:59
Российские силы ПВО нейтрализовали за сутки 4 Storm Shadow и 119 БПЛА
14:46
ГД приняла закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы
14:28
Коц: Москва передала Киеву 1 тыс. тел солдат ВСУ
14:14
В ЛДПР предложили включить в школьную программу предмет "Финансовая грамотность"
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения