Собянин отметил, что 70% всех поездок в Москве совершается на городском транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником, обратив внимание, что сегодня около 70% поездок в столице совершается на городском транспорте.

"На сегодняшний день 70% всех поездок в Москве совершается на городском транспорте - один из лучших показателей в мире среди мегаполисов. Это достижение сплоченной команды, в которой свыше 200 тысяч высококлассных специалистов", - указал он в своем канале в Мах.

Собянин выразил благодарность работникам за добросовестный труд и успешную реализацию проектов мирового уровня, за существенный вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни горожан.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в создании лучшей в мире транспортной системы", - подчеркнул градоначальник.