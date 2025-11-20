Oxfam: состояние миллиардеров Группы двадцати за год выросло на $2,2 трлн

За год состояние миллиардеров из стран Группы двадцати (G20) увеличилось на 16,5%, составив $15,6 трлн. Об этом информировала международная благотворительная и гуманитарная организация Oxfam.

"Размеры состояния миллиардеров "двадцатки", созданного всего за один год, - $2,2 трлн - достаточны для того, чтобы вывести 3,8 млрд людей из бедности", - следует из пресс-релиза организации. Отмечается, что для того, чтобы это сделать, в год требуется $1,65 трлн.

В Oxfam обратили внимание, что правительство ЮАР, которая председательствует в Группе двадцати в 2025 году, сделало главной темой предстоящего 22-23 ноября саммита проблему неравенства.

"Если ЮАР создаст новую Международную экспертную группу по проблеме неравенства, то это будет гигантский шаг вперед в разрешении этого чрезвычайно назревшего кризиса. Мы призываем все страны G20 поддержать ЮАР и сделать это", - сказал глава Oxfam International Амитабх Бехар.

В организации также призывали страны G20 подтвердить приверженность цели эффективного налогообложения лиц со сверхвысокими доходами, о чем лидеры объединения условились на саммите 2024 года в Рио-де-Жанейро. "Только 8 центов с каждого доллара налогов, собираемых в G20, в действительности поступают с этих доходов", - указали в организации.