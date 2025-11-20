Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
20 ноября 2025 / 18:23
В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург Володин: победа России в СВО предопределена
Володин: победа России в СВО предопределена
20 ноября 2025 / 16:15
Володин: победа России в СВО предопределена
© Сергей Фадеичев/ТАСС

Победа России в специальной военной операции (СВО) предопределена, при этом Североатлантический альянс стремится компенсировать свои издержки за счет российских активов. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В этой войне победа за Россией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят компенсировать свои издержки за счет нашей страны", - отметил он в ходе обсуждения проекта обращения ГД к правительству РФ об ответных мерах в случае хищения российских активов в ЕС. 

