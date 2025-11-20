Володин: победа России в СВО предопределена

Победа России в специальной военной операции (СВО) предопределена, при этом Североатлантический альянс стремится компенсировать свои издержки за счет российских активов. На это обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В этой войне победа за Россией уже предопределена. Уважаемые коллеги, на территории Украины воюет НАТО. Поэтому они так себя и ведут. Они хотят компенсировать свои издержки за счет нашей страны", - отметил он в ходе обсуждения проекта обращения ГД к правительству РФ об ответных мерах в случае хищения российских активов в ЕС.