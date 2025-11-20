В январе 1945 года нацисты расстреляли более 800 заключенных концлагеря Зонненбург

Нацистская администрация накануне своей эвакуации расстреляла свыше 800 политических заключенных в концентрационном лагере Зонненбург. Трагедия произошла в ночь на 31 января, следует из мультимедийного проекта Минобороны РФ "Вердикт Нюрнберга пересмотру не подлежит" с документами из фондов центрального архива военного ведомства, передает ТАСС.

"С приближением частей Красной Армии к городу, на рассвете 1 февраля 1945 года, гитлеровские палачи вывели всех заключенных во двор, загнали их в узкий промежуток между корпусом тюрьмы и стеной и расстреляли их. Затем гитлеровцы подожгли тюрьму и трупы расстрелянных. На месте расстрела было найдено более 800 полуобгоревших трупов, среди которых были старики и подростки", - говорится в акте от 10 февраля 1945 года.

Уточняется, что среди жертв были поляки, французы, бельгийцы, нидерландцы, чехи, словаки, югославы, датчане и норвежцы.

По данным МО РФ, концлагерь входил в систему ранних нацистских концлагерей, находясь под контролем прусской политической полиции и позже - под надзором СС. С 1939 года лагерь стал использоваться для содержания иностранных политзаключенных, в том числе граждан Польши, Франции, Бельгии, Нидерландов, Чехословакии и других оккупированных стран. При этом заключенные подвергались изнурительному труду, голоду, пыткам и произвольным казням.

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года. Состоялось 403 открытых судебных заседания. Всего суду были преданы 24 государственных и военных деятеля гитлеровской Германии. Приговор был вынесен в отношении 22 подсудимых. 19 подсудимых были признаны виновными по всем пунктам обвинения либо частично.